Tenet T7 обошел прежних лидеров и стал бестселлером среди кроссоверов в России

Без капли сомнения можно заметить, что сегмент SUV уверенно лидирует на рынке новых легковых автомобилей в России уже долгое время, занимая почти три четверти (74%) всех продаж. Так, за первые шесть месяцев 2026 года было реализовано более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Об этом сообщают эксперты "Автостата" на основе данных АО "ППК".

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Абсолютным лидером среди SUV за первые шесть месяцев стал Tenet T7, который за отчетный период разошелся тиражом в 36,5 тысячи экземпляров. Это позволило ему обойти прежнего лидера - Haval Jolion, который за полгода нашел 35,5 тысячи покупателей. Третье место занял внедорожник Lada Niva Travel с результатом 21,4 тысячи единиц.

Интересно отметить, что объемы реализации лишь двух моделей снизились по сравнению с первым полугодием 2025 года - это кроссоверы Changan UNI-S (-14,9%) и Haval F7 (-2,2%). В то же время кроссовер Mazda CX-5 продемонстрировал впечатляющий рост продаж - в 12,3 раза. На эту модель приходится свыше 90% всех реализованных новых машин Mazda в январе - июне 2026 года.

Существенную долю в структуре продаж бренда занимают кроссовер Tenet T7 (57%), Changan UNI-S (49,5%), Haval Jolion (42,2%) и Geely Monjaro (37,4%). Наименьшую долю имеет внедорожник Lada Niva Legend - всего 10,6%.

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