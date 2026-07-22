Kia казахстанской сборки будут делать из местной стали

В Казахстане наладят выпуск кузовных деталей для автомобилей локальной сборки. Металлургическая компания Qarmet, автомобильный холдинг Allur и компания Kia Kazakhstan ведут проработку проработку межотраслевого проекта, в рамках которого Qarmet планирует запустить выпуск штампованного металлопроката для автомобильных кузовов.

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Qarmet намеревается запустить выпуск автомобильного металлопроката не позднее 2028 года. В 2029 году планируется запустить штамповочное производства кузовных панелей для машин локальной сборки.

Кроме того, в Казахстане наладят выпуск автобусов под маркой Astana. Старт серийного производства дизельных и газовых пассажирскиъ машин намечено на ноябрь текущего года.

Позднее гамму выпускаемых моделей дополнят электробусы. Об этом на заседании Правительства республики сообщил председатель группы компании «Астана Моторс» Нурлан Смагулов.