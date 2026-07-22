ГИБДД аннулирует штрафы водителям, стоявшим в очереди на АЗС. В региональных средствах массовой информации распространяются сведения, что в Нижегородской области не аннулируются штрафы водителям, которые оказались в зоне действия знака «Остановка запрещена», стоя в очереди на АЗС. В ГУ МВД России по Нижегородской области разъяснили ситуацию.

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«В случае обращения гражданина, в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания за аналогичное правонарушение в области дорожного движения, по каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости», — уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

До этого МВД России разъясняло ситуацию со штрафами за стоянку в очередях на АЗС. По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях ГАИ отныне будут приниматься решения об их отмене, заявил пресс-центр МВД России.

Ранее в Москве перед АЗС перестали выстраиваться очереди. На этот факт обратил внимание корреспондент журнала Motor, объехав несколько автозаправочных станций. Заправить автомобиль можно любым видом топлива и в любом количестве.