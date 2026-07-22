Седан Geely Galaxy TT доступен к заказу: пока только топ-версия Ultra

Новая электрическая четырехдверка Geely предложена с двухмоторным полным приводом и самой мощной батареей. Первая партия включает 999 экземпляров.

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Внешность электроседана Galaxy TT (привет, Audi!) компания Geely раскрыла в июне, презентацию провели в начале июля. Напомним, производитель считает четырехдверку совершенно новой моделью, но, судя по всему, это разновидность электрокара Geely Galaxy E8 и родственного ему гибрида Geely Galaxy Starshine 8. Так вот сегодня в Китае открыли прием предварительных заявок на Geely Galaxy TT. Правда, пока к заказу доступна только топ-версия Ultra. Причем, как утверждают местные СМИ, это лимитированная партия, включающая всего 999 единиц.

От стандартного Geely Galaxy TT исполнение Ultra отличается наружным декором. У топовой четырехдверки карбоновые корпуса наружных зеркал, аналогичные вставки есть и на бамперах, плюс спереди имеются красные плашки. Geely Galaxy TT Ultra также получил черные 19-дюймовые диски и красные тормозные суппорты, черные эмблемы и шильдики. Подъемный спойлер идет по умолчанию. Кузов версии Ultra окрашен в ярко-синий цвет.

Габариты такие же, как у обычного седана. Длина – 4999 мм, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2920 мм. Объем багажника составляет 528 литров (включая «подполье»), под крышкой капота есть дополнительный отсек на 43 литра.

Внутри – темно-красная кожа. В списке стандартного оборудования Geely Galaxy TT Ultra также значатся: панорамная крыша, цифровая приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа-система с экраном диагональю 15,4 дюйма, проекционный дисплей с дополненной реальностью, ассистент на базе искусственного интеллекта, аудиосистема с 23 динамиками, подогрев руля, автопарковщик, бокс с функциями подогрева и охлаждения, обогрев, вентиляция и массажер сидений. Наконец, есть автопилот, комплекс включает лидар над лобовым стеклом, 11 камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

Geely Galaxy TT Ultra имеет 800-вольтовую архитектуру и адаптивную подвеску, седан предложен с двухмоторным полным приводом. Спереди установлен 245-сильный электродвигатель, сзади – 333-сильный. Суммарная отдача составляет 578 л.с. и 597 Нм. Режим пиковой мощности активируется отдельной кнопкой на руле, но он продлится лишь 20 секунд. Четырехдверка укомплектована топовой батареей CATL емкостью 75,2 кВт*ч. Объявлено, что с места до 100 км/ч версия Ultra разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч. Запас хода равен 650 км по циклу CLTC.

Топовый седан Geely Galaxy TT Ultra предварительно оценили в 209 800 юаней (около 2,4 млн рублей по текущему курсу). «Простые» версии (включая заднеприводный Galaxy TT) станут доступны к заказу чуть позже.