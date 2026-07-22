Уникальный Range Rover Classic Titan Silver продадут на аукционе

Специалисты подразделения Classic Works компании JLR отреставрировали Range Rover Classic 1993 года выпуска и подарили ему отделку в стиле новейшего Range Rover SV Ultra. Обе машины окрашены в эксклюзивный серебристый цвет Titan Silver и будут вместе проданы 14 августа на аукционе RM Sotheby's в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния).

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Range Rover первого поколения считается культовым автомобилем и сегодня очень востребован у состоятельных коллекционеров. Некоторые из них отдают свой Range Rover Classic на переделку в специализированные ателье, чтобы получить на выходе усовершенствованный внедорожник с более мощным мотором. Подразделение Classic Works компании JLR тоже занимается тюнингом классических моделей, но не в этом случае — Range Rover Classic Titan Silver имеет каноническую техническую начинку с 3,9-литровым бензиновым V8 и 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», просто вся она доведена до идеального состояния и работает как часы.

Кузов Range Rover Classic Titan Silver тоже доведён до идеального состояния и приведён в визуальное соответствие с представленным в апреле Range Rover SV Ultra. Классика и современника объединяет общий стиль отделки, в том числе серебристый цвет Titan Silver с эффектом жидкого металла — он достигается благодаря настоящим частичкам алюминия в составе краски.

16-дюймовые колёса Range Rover Classic Titan Silver прошли алмазную обработку и имеют такую же двухтоновую окраску, что и 23-дюймовые «катки» Range Rover SV Ultra. Надписи Range Rover на капотах обоих внедорожников набраны одинаковым шрифтом.

Салоны обеих машин обиты тканью Ultrafabrics в одинаковой серо-белой цветовой гамме, спинки украшены уникальным узором, нанесённым с помощью лазерной перфорации.На реставрацию и отделку Range Rover Classic Titan Silver ушло более 2000 часов. В оснащение входят передние кресла с электроприводом регулировок, кондиционер, круиз-контроль, люк в крыше и современная аудиосистема с Bluetooth-подключением внешних устройств, при этом головное устройство выполнено в классическом стиле.

Range Rover Classic Titan Silver и Range Rover SV Ultra LWB составят единый лот на аукционе RM Sotheby's в Монтерее, оценочная стоимость лота составляет 750 000 — 950 000 долларов. Полагаем, до миллиона во время торгов всё-таки дойдёт, потому что Range Rover Classic в идеальном состоянии точно того стоит.