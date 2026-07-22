Hennessey анонсировала презентацию Project Overlord

Hennessey решила подогреть интерес к своей следующей премьере максимально простым способом. На официальном сайте появился обратный отсчёт до 3 августа и короткий слоган «We are go for launch», однако никаких подробностей о самом проекте компания пока не раскрыла, сообщает издание «ТАРАНТАС НЬЮС».

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Известно лишь рабочее название — Project Overlord. Пока нет подтверждения, что речь идёт о новом гиперкаре, преемнике Venom F5 или ещё одной специальной версии уже существующей модели. Не опубликованы ни изображения будущего автомобиля, ни его характеристики.

Тизер появился вскоре после дебюта Venom F5-M. Эта модификация получила шестиступенчатую механическую коробку передач, новый углепластиковый монокок и двигатель V8 Fury объёмом 6,6 литра, развивающий 2031 лошадиную силу. Производство ограничено 12 экземплярами, а стартовая цена составляет 2,65 млн долларов.

Компания ранее сообщала, что механическую коробку передач и обновлённое шасси планируется использовать и на других версиях семейства F5. Именно поэтому среди наиболее вероятных сценариев называют появление новой модификации Venom F5, проекта подразделения Maverick, специальной версии для рекордных заездов или полностью новой разработки.

Сейчас линейка Venom F5 включает Coupe, Roadster, Revolution и F5-M. Всего Hennessey планирует выпустить не более 99 автомобилей этого семейства, из которых свыше 40 уже нашли своих владельцев.

До официальной презентации остаётся неизвестным практически всё: двигатель, мощность, трансмиссия, кузов, стоимость и тираж Project Overlord. Нет и подтверждения, что компания отказалась от своей прежней цели — разогнать Venom F5 быстрее 300 миль в час, или около 483 км/ч. Ответы на эти вопросы ожидаются во время трансляции 3 августа, которая начнётся в 08:00 по времени Техаса.