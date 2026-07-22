Глава Мордовии увеличил лимит на топливо до 40 литров

Ограничения на дизельное топливо остались прежними

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В Мордовии с 22 июля вдвое увеличены лимиты на розничную продажу бензина. Теперь на одно транспортное средство можно приобрести до 40 литров топлива вместо прежних 20, сообщил глава региона Артем Здунов.

— Все введенные меры оперативно регулируем — до полной стабилизации обстановки на топливном рынке, — написал он в своих социальных сетях.

Ограничения на дизельное топливо остались без изменений: для легковых машин — 60 литров, для грузовых — 300 литров. При этом ограничения не действуют для экстренных и коммунальных служб, а также для общественного транспорта.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с обеспечением страны топливом и ценами на него начнет радикально меняться в

ближайшие дни.