В Петербурге предложили ввести права для самокатчиков

В Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предложили ввести удостоверений на право вождения СИМ с созданием соответствующей дополнительной категории. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу и региону Антон Ахминов.

Число ДТП с участием велосипедистов и средств индивидуальной мобильности в Петербурге за первые шесть месяцев 2026 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, отметил Ахминов.

"За шесть месяцев 2026 года на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано +96% ДТП с участием велосипедистов, в результате которых пострадало +100% к аналогичному периоду прошлого года и +25% погибло. Также на территории города зарегистрировано на 100 с лишним процентов больше ДТП с участием лиц, использующих СИМ", - сказал он.

При этом, как отметил представитель ГАИ, число ДТП с участием велосипедистов в возрасте до 16 лет за первое полугодие увеличилось на 300%, соответственно, на те же 300% выросло число пострадавших в этих авариях детей.

По словам Ахминова, такие показатели связаны прежде всего с увеличением числа велосипедов и СИМ на улицах города, чему способствует приток туристов в теплое время года и то, что местные жители в этот же период чаще стали оставаться в регионе. Кроме того, важным фактором является халатное отношение родителей к своим детям - при разборе ДТП инспекторы часто выясняют, что взрослые не объясняли им должным образом правил движения, а в случае с электросамокатами дают несовершеннолетним управлять этими транспортными средствами, используя родительские аккаунты и банковские карты.

Решить проблему с СИМ, полагают в Госавтоинспекции, как минимум отчасти могло бы ограничение доступа к кикшерингу - путем введения удостоверений на право вождения СИМ с введением соответствующей дополнительной категории. Представители полиции пытаются убедить в правильности своей позиции законодательные органы.