Mitsubishi Xpander и Xpander Cross продают в РФ от 2,23 млн рублей

Mitsubishi Xpander и Xpander Cross появились в РФ с ценой от 2,23 млн рублей.

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В России запустили параллельный импорт Mitsubishi Xpander и его внедорожной версии Xpander Cross – тех самых компактвэнов, что давно облюбовали в Юго-Восточной Азии. У них оцинкованный кузов, неубиваемая связка агрегатов, а главное – цены, стартующие от 2,23 млн рублей. Это заметно дешевле, чем просят за многие «китайцы».

История модели началась еще в 2017 году в Индонезии, где Xpander практически мгновенно стал хитом продаж Mitsubishi. Позже производство развернули в Таиланде, Вьетнаме и Малайзии. А уже через два года появилась версия Cross с внедорожным обвесом, увеличенным клиренсом и более богатым оснащением. В Россию сейчас везут рестайлинговые версии обеих модификаций – их представили в 2022 году.

Самый доступный вариант нашелся во Владивостоке: за 2,23 млн рублей вам привезут машину под заказ. В базе у нее мультируль с перфорированным ободом, кондиционер с допвоздуховодами для задних пассажиров, мультимедиа с сенсорным дисплеем, тканевый салон, обогрев зеркал, электростеклоподъемники и литые диски.

В Омске такой же компактвэн обойдется от 2 262 000 рублей. Продавцы заявляют, что доступны разные комплектации: обычный Xpander – в базовой и средней, а Xpander Cross – только «топ». Для сравнения: семиместный Geely Okavango по прайсу стартует от 3 772 990 рублей, Jetour X90 Plus с тремя рядами сидений – от 3 969 900, а оставшиеся у дилеров Chery Tiggo 8 Pro Max – минимум за 3 305 000.

Цены по городам разнятся. В Благовещенске Xpander стоят от 2 370 000 рублей. Другие продавцы из Владивостока просят от 2,59 до 3,28 млн. В Ярославле обычный компактвэн предлагают за 2 590 000 рублей. А вот «кроссоверную» версию Xpander Cross можно заказать за 2 610 000 в Воронеже, за 2 695 000 в Москве, за 2 795 000 в Питере и за 2 820 000 в Перми. Самый дорогой вариант из этой партии – в Сыктывкаре, за 2,9 млн.

Правда, есть и машины в наличии. В Нижнем Новгороде сейчас доступны минимум три уже растаможенных Xpander Cross – цены прыгают от 2,9 до 3,699 млн рублей. В Чите один такой кросс-вэн продают за 2,79 млн, а в Сочи просят уже 3,5 млн.

У всех версий – проверенный азиатскими таксистами 1,5-литровый атмосферник с цепным приводом ГРМ. Мотор легко переваривает 92-й бензин, выдает 105 л. с. и работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Никаких вариаторов и роботов.

Топ-комплектации радуют оснащением: тут и полностью светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон с кожаным же мультирулем, медиа с 10-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровая приборка, автоматический климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой старта, камера кругового обзора с парктрониками и электронный ручник с автохолдом.

Ранее «За рулем» рассказывал о доступных альтернативах с хорошей защитой кузова.