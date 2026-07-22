Спрос на Geely Coolray в России растет, но пока далек от прежних показателей

Спрос на кроссовер Geely Coolray в России растет, но пока далек от прежних показателей, обратили внимание "Китайские автомобили".

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В июне 2026 года, как сообщили в компании "Автостат Инфо", на учет были поставлены 412 Coolray, тогда как в первый месяц продаж, в мае, - 275. При этом официальный старт продаж компания дала только 21 мая.

Кроссовер предлагается в единственной комплектации по цене 2 894 990 рублей.

Автомобиль оснащен четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., который работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями (7DCT).

В комплектацию входит полный пакет зимних опций, включая электрический обогрев лобового стекла. Среди дополнительных удобств - прозрачные солнцезащитные козырьки, беспроводная зарядка для гаджетов, система камер кругового обзора 360° с функцией "прозрачное шасси", задние датчики парковки, электропривод водительского кресла, отдельные воздуховоды на втором ряду и электропривод двери багажника.

Функциональные новшества включают цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюйма и мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном и операционной системой Flyme.

Ранее "РГ" сообщала, что внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 дебютирует 24 июля.