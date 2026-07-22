В США на продажу выставили редкую модификацию ВАЗ-2105 с коробкой-автомат.

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Редкая экспортная модификация седана ВАЗ-2105 появилась в продаже в американском штате Вашингтон.

Это не просто предназначенная для канадского рынка Lada Signet – конкретно этот экземпляр укомплектован 3-диапазонной автоматической коробкой General Motors. Продавец утверждает, что машина 1985 года выпуска находится в родном окрасе, оригинальном состоянии, имеет чистые документы и пробег всего 55 тысяч км. Цена, если правдиво все вышесказанное – вполне щадящая: 14 тысяч долларов или около 1,1 млн рублей.

Напомним, внешне «канадку» можно распознать по оранжевым габаритным огням и боковым габаритам на крыльях. А автомат General Motors вставал в советские машины «как родной», ведь точно такие же ставили на Фиаты. Поэтому еще до «пятерок» эти коробки применяли на экспортных ВАЗ-2103, а позже – на универсалах Lada Signet Wagon.

UPD: «пока верстался номер», машина благополучно обнаружилась в России, на сайте Drive2.