В Архангельской области разоблачен фейк о переходе региона на велотакси

В Архангельской области опровергли фейк о запуске велотакси.

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В социальных сетях Архангельской области распространяется недостоверная информация о запуске сети велотакси. Согласно сообщениям, губернатор Александр Цыбульский якобы инициировал этот проект для поддержки населения в условиях дефицита топлива. Вирусные посты сопровождаются изображением бодрого велосипедиста, везущего пенсионерок в прицепе, напоминающем летнюю торговую палатку.

Редакция «Комсомольской правды» совместно с проектом «Лапша Медиа» провела проверку этих данных и официально заявляет: новость является фейком, созданным для повышения социального напряжения.

Подтвержденные факты указывают на искусственное происхождение информации:

На самом деле ситуация с топливом в регионе стабилизируется. По словам первого зампреда правительства Дмитрия Рожина, все АЗС работают (кроме автоматизированных), бензин марок АИ-92 и АИ-95 в наличии, а новые партии горючего уже движутся в Архангельск железнодорожными составами. Особое внимание уделяется северным округам — Пинежскому, Мезенскому, Лешуконскому и Верхнетоемскому.

Юридически понятие «велотакси» в России также некорректно. Федеральный закон № 580-ФЗ жестко регламентирует такси как транспорт на базе легкового автомобиля с лицензией и таксометром. Велосипедные перевозки существуют лишь как аттракционы в парках в летний сезон.

Ранее владелец «Абрау-Дюрсо» пообещал вино и зерно вопреки дефициту топлива.