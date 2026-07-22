Что ждет авторынок России на фоне ситуации с топливом

Опрошенные "Автостатом" эксперты и представители индустрии уверены, что российский автопром не только не просядет, но и покажет рост во второй половине 2026 года. По прогнозам замначальника отдела аналитики агентства Виктора Пушкарева, ежемесячно будет реализовываться минимум 115 тысяч легковых автомобилей. Это означает, что с июля по декабрь 2026 года ожидается продажа около 720 тысяч машин, что на 18% больше, чем за первые шесть месяцев текущего года.

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Однако исполнительный директор компании Favorit Motors Артем Зотов настроен еще более оптимистично. Он прогнозирует продажи на уровне 800 тысяч автомобилей за год, что почти повторит показатель второго полугодия 2025 года. Эксперт отмечает, что основными сдерживающими факторами являются замедление снижения ключевой ставки ЦБ и дефицит топлива.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич подчеркивает, что дефицит топлива сейчас является главной проблемой рынка. Он отмечает, что при нормализации ситуации и создании благоприятных условий для отрасли можно ожидать реализации 350-360 тысяч автомобилей в третьем квартале и еще 380-400 тысяч в четвертом.

Он полагает, что по итогам года при нормализации ситуации будет реализовано 1,35 млн автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России резко вырос интерес к подержанным гибридам.