Новый Hyundai Santa Fe прошел процедуру омоложения: как изменился кроссовер

Очередной прототип нового Hyundai Santa Fe попал в объективы шпионских камер во время дорожных испытаний. В этот раз кроссовер позволил заглянуть в его салон.

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Эксперты уверены: корейцы затеяли нечто большее, чем просто рестайлинг. Модернизация настолько глубокая, что это можно назвать сменой поколений. Причина столь радикальных мер - слабый спрос, вызванный, по мнению CarScoops, спорным дизайном. Теперь экстерьер и интерьер ждет "пластическая операция" для придания строгой внешности.

Интерьер кроссовера удивил минимализмом и современными технологиями. На центральной консоли установлен крупный тачскрин мультимедийной системы, а компактная цифровая "приборка" переехала в отдельную нишу ближе к лобовому стеклу. Под сенсорным дисплеем находится блок климат-контроля с физическими кнопками. Однако центральный тоннель выглядит незавершенным и расположен слишком высоко.

Кузов нового Santa Fe стал заметно более гладким по сравнению с текущей версией. Hyundai уже подтвердил, что все модификации с 2,5-литровым турбомотором получат 8-ступенчатый автомат, а проблемная роботизированная коробка передач будет заменена.

Официально новинку могут представить ближе к концу 2026 года или в начале 2027 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Hyundai зарегистрировала в России два новых товарных знака.