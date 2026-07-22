Range Rover уже не тот: британцы создали электрическое кросс-купе

У Land Rover окончательно поехала крыша. В самом прямом смысле: она стала покатой, так как бренд подготовил пятый автомобиль — гранд-турер Range Rover GT. До сегодняшнего дня семейство состояло из Evoque, Velar, Range Rover Sport и флагмана с простым именем Range Rover. Теперь к ним присоединился странный пятидверный лифтбэк, который британцы упорно называют «самым легковым автомобилем в истории марки».

© Motor.ru

Пока машина представлена в статусе предсерийной, поэтому фотографировать ее на публике англичане постеснялись, натянув поверх кузова камуфляж.

Узоры пленки не случайны: они вдохновлены топографией местности вокруг штаб-квартиры JLR в Гейдоне. Судя по фирменным изображениям, форм-фактор завис где-то между Porsche Taycan Cross Turismo и Zeekr 001.

Внутри царит концепция «редуктивного дизайна». Физических кнопок почти нет, визуальный шум сведен к нулю, но вместе с ними ушла и самобытность прошлых «Рейнджей».

Плато передней панели обтянуто текстилем, за которым прячутся динамики аудиосистемы. Двухэтажная центральная консоль сияет полировкой, а вентиляционные дефлекторы растянулись во всю ширину торпедо.

В основе лежит свежая платформа EMA (Electrified Modular Architecture) с 800-вольтовой архитектурой. Range Rover GT станет первым чистокровным электрокаром в семействе, а ДВС-версий не планируется вообще.

© Range Rover

© Range Rover

© Range Rover

© Range Rover

© Range Rover

© Range Rover

© Range Rover

Инженеры обещают, что несмотря на внедорожные корни, ехать GT будет как настоящий спорткар. Прототипы уже проходят финальные испытания по всему миру, собирать новинку будут на заводе в Хейлвуде.

Полноценную премьеру со всеми техническими характеристиками стоит ждать до конца года. Но критики уже отмечают, что новинка оказалась похожа на концепт-кар Tata Avinya X.