Google Maps перестали показывать пробки у части пользователей Android Auto

Некоторые владельцы автомобилей с Android Auto заметили, что Google Maps перестала отображать привычную цветовую разметку дорожной загруженности. Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», навигация продолжает работать, однако без красных, желтых и зеленых отметок оценивать ситуацию на соседних улицах стало сложнее.

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Интересно, что проблема проявляется только на экране автомобиля. На смартфоне с тем же аккаунтом и той же версией приложения информация о пробках отображается в обычном режиме.

Попытки решить проблему привычными способами пока не помогают. Пользователи сообщают, что переустановка Android Auto и очистка кеша не меняют ситуацию. Один из автомобилистов проверил это сразу на Toyota RAV4 и Subaru Forester — результат оказался одинаковым.

Временный обход все же удалось найти. Если переключить карту в обзорный режим с севером сверху, цветовая индикация дорог возвращается. Правда, в таком режиме карта больше не поворачивается автоматически вслед за движением автомобиля, поэтому пользоваться навигацией становится менее удобно.

По сообщениям пользователей, особенно заметна проблема без активного маршрута. Если навигация уже запущена, Google Maps может по-прежнему показывать загруженность выбранного пути, но остальные улицы остаются серыми, что затрудняет поиск альтернативных дорог.

Пользователи также обратили внимание, что в некоторых случаях из настроек Android Auto исчез переключатель Traffic, отвечающий за отображение дорожной ситуации. Пока нет подтверждения, связано ли это с новым объемным интерфейсом навигации или причиной стала другая ошибка.

Сообщения о сбое появились в том числе при использовании Google Maps версии 26.28.03.942936911 и Android Auto 17.2.662624. Однако проблема затронула не всех пользователей, а компания Google пока не сообщала, когда может выпустить исправление.