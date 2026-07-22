Седан Geely Galaxy A7 прошел 2600 км без дозаправки и установил рекорд Гиннесса

Седан Geely Galaxy A7 EM стал новым рекордсменом в мире серийных автомобилей с подключаемой гибридной силовой установкой. Во время пятидневного путешествия длиной 2608,36 км от Шангри-Ла до Гуанчжоу он доказал свою дальнобойность, преодолев путь без единой дозаправки и зарядки батареи.

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Этот результат, зафиксированный Книгой рекордов Гиннесса, превзошел предыдущее достижение в 2360 км.

За время своего маршрута седан преодолел разнообразные дорожные условия: от горных серпантинов до скоростных автомагистралей и загруженных городских улиц.

Для Geely это не первый триумф. В июне прошлого года Galaxy A7 уже устанавливал рекорд, преодолев 2150,1 км в условиях экстремальной жары до 39 градусов, а в июле того же года стал рекордсменом Японии по самому низкому расходу топлива - всего 2,47 литра на 100 км.

Автомобиль оснащен гибридной системой EM AI Super Hybrid 2.0. Она включает в себя бензиновый двигатель внутреннего сгорания с самым высоким термическим КПД среди всех серийных автомобилей в мире - 47,26%. Этот мотор работает в сочетании с гибридной трансмиссией, которая обладает энергетической эффективностью в 93,1%. В системе управления силовой установкой используются алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие снизить расход топлива на 15%.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Geely 24 июля представит свой новый внедорожник.