Эксперт Трандин: Электромобили пока имеют низкую ликвидность
Собственник группы компаний "Км/ч" Иван Трандин назвал "Российской газете" плюсы и минусы гибридов и электрокаров.
"Плюсы очевидны: экономия на топливе (до 50% для гибридов и до 80% для электрокаров), экологичность, налоговые льготы в некоторых регионах и возможность проезжать в выделенных полосах. Особенно выгодны гибриды для тех, кто часто ездит в городском цикле - они позволяют использовать электродвигатель на малых скоростях. Минусы включают более высокую стоимость обслуживания (особенно для электрокаров после гарантии), ограниченную сеть зарядных станций для электромобилей, особенно в регионах, и снижение мощности батареи в холодном климате. Также стоит отметить, что при резком падении спроса на электромобили их ликвидность на вторичном рынке может быть ниже, чем у традиционных автомобилей. Что касается ликвидности, то у гибридов в России сейчас она выше, чем у электрокаров, особенно у моделей от японских и корейских производителей. Это связано с более широким выбором машин и меньшими опасениями относительно долговечности гибридных систем. Электромобили, особенно китайских брендов, пока имеют низкую ликвидность из-за ограниченного спроса и опасений покупателей по поводу замены батареи. Однако ситуация будет улучшаться по мере роста парка таких автомобилей и появления специализированных сервисов. Для владельцев гибридов при перепродаже важна полная история обслуживания и оригинальность пробега, что повышает доверие покупателей. Электромобили же могут терять в цене быстрее из-за быстрого морального старения технологии и появления новых моделей с увеличенным запасом хода", - отметил специалист.