В Кузбассе девушку оштрафовали за езду на мощном электросамокате

В Ленинске-Кузнецком девушку оштрафовали за езду на мощном электросамокате – его мощность приравнивается к мопеду, а прав у неё не оказалось.

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В Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИБДД остановили 22-летнюю девушку за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает Госавтоинспекция Кузбасса, в ходе проверки выяснилось, что её электросамокат имеет мощность 1000 Вт – это приравнивает его к мопеду. Для управления им требуется водительское удостоверение категории "М", которого у горожанки не оказалось.

На нарушительницу составили два административных протокола: за езду без прав и за отсутствие мотошлема. Общая сумма штрафов может составить 16,5 тысячи рублей.

Госавтоинспекция напоминает: мощные электросамокаты и гироскутеры, развивающие скорость более 25 км/ч, приравниваются к мопедам и требуют прав.