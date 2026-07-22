В "Камазе" рассказали, как водителям вести себя рядом с беспилотными грузовиками

Водителям, движущимся в потоке с беспилотными грузовиками, рекомендуется сохранять штатный режим движения и не совершать провокационных маневров, сообщил ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "Камаз" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Назаренко.

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"Водителю, движущемуся в транспортном потоке совместно с автономными транспортными средствами, рекомендуется сохранять штатный режим движения и воздерживаться от совершения провокационных маневров, направленных на проверку реакции беспилотной системы", - сказал он.

По его словам, автономные грузовики оснащены комплексной сенсорной системой, обеспечивающей круговой обзор - сенсоры размещены по периметру транспортного средства, а также контролируют значительную дистанцию впереди. Система непрерывно актуализирует цифровую карту дорожной обстановки.

Для идентификации беспилотных грузовиков на кабине предусмотрены специальные обозначения - спереди размещается знак в виде буквы "А", а также информационные надписи на передней, левой и правой частях кабины.

В перспективе планируется внедрение унифицированного светового сигнала бирюзового цвета, видимого спереди, сбоку и сзади - он будет сигнализировать о работе транспортного средства в автономном режиме, добавил Назаренко. Такая практика уже применяется в Китае на легковых автомобилях и, как ожидается, будет масштабирована на грузовые автомобили и автобусы, отметил он.