В России продают кроссовер Volkswagen T-Roc от 2 250 000 рублей

В России возобновились продажи кроссовера Volkswagen T-Roc. Автомобиль, который выпускают в Китае, можно приобрести как в наличии, так и под заказ. Базовая цена стартует от 2 250 000 рублей, что делает его дешевле новой Lada Vesta Sport.

Дешевле всего Volkswagen T-Roc предлагает доставить частная фирма из Владивостока. В обозначенный бюджет клиент получит кроссовер в версии Style, которая оснащена цифровой приборной панелью, тканевым салоном, кожаным мультирулем, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа, датчиками света и дождя, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, передними и задними парктрониками, подогревом зеркал, форсунок стеклоомывателей и передних сидений.

Машины в схожей комплектации, но из наличия стоят значительно дороже - от 3 150 000 рублей.

Все автомобили оснащены бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил. Коробка передач - семиступенчатый робот DSG, привод - передний.

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