В России обнулили права иностранных автобрендов на свои заводы

В РФ обнулили права иностранных автобрендов на свои заводы. Госдума приняла в III чтении законопроект, предполагающий возможность отказа ушедшим из России иностранным компаниям в реализации опциона обратного выкупа своих российских активов. Иными словами, Renault, Mercedes, Nissan и другие автопроизводители из «недружественных» стран не смогут вернуть свои предприятия.

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Согласно документу, ограничение может установить только суд при соблюдении ряда условий. При этом запрет может быть установлен вне зависимости от того, обращался ли иностранный инвестор к новому владельцу своих активов по вопросу обратного выкупа.

Уточняется, что поводом для отказа может стать характер сделки. В первую очередь, если покупатель из России вкладывал деньги в развитие, без которого работа могла остановиться. Помимо этого, иностранным компаниям откажут в возвращении активов в случае поддержки антироссийских санкций.

После вступления решения в силу у инвесторов будет год на требование компенсации у российского собственника, но суд может уменьшить её размер, либо вовсе отказать в выплате.

Напомним, сама схема с передачей российских активов местным компаниям за бесценок с возможность опциона обратного выкупа широко практиковалась после февраля 2022 года. Тогда автобренды из Европы, Южной Кореи и Японии передавали свои заводы, склады и дилерскую сеть инвесторам из России.

Некоторые опционы действуют до сих пор. В частности, Renault может вернуть АвтоВАЗ до 2028 года, Nissan — Санкт-Петербургский завод до 2029 года, Mercedes-Benz также может потребовать возвращения подмосковной сборочной площадки. Тем временем Hyundai ещё в декабре 2025 года отказался от использования опциона.