В России обнулили права иностранных автобрендов на свои заводы
В РФ обнулили права иностранных автобрендов на свои заводы. Госдума приняла в III чтении законопроект, предполагающий возможность отказа ушедшим из России иностранным компаниям в реализации опциона обратного выкупа своих российских активов. Иными словами, Renault, Mercedes, Nissan и другие автопроизводители из «недружественных» стран не смогут вернуть свои предприятия.
Согласно документу, ограничение может установить только суд при соблюдении ряда условий. При этом запрет может быть установлен вне зависимости от того, обращался ли иностранный инвестор к новому владельцу своих активов по вопросу обратного выкупа.
Уточняется, что поводом для отказа может стать характер сделки. В первую очередь, если покупатель из России вкладывал деньги в развитие, без которого работа могла остановиться. Помимо этого, иностранным компаниям откажут в возвращении активов в случае поддержки антироссийских санкций.
После вступления решения в силу у инвесторов будет год на требование компенсации у российского собственника, но суд может уменьшить её размер, либо вовсе отказать в выплате.
Напомним, сама схема с передачей российских активов местным компаниям за бесценок с возможность опциона обратного выкупа широко практиковалась после февраля 2022 года. Тогда автобренды из Европы, Южной Кореи и Японии передавали свои заводы, склады и дилерскую сеть инвесторам из России.
Некоторые опционы действуют до сих пор. В частности, Renault может вернуть АвтоВАЗ до 2028 года, Nissan — Санкт-Петербургский завод до 2029 года, Mercedes-Benz также может потребовать возвращения подмосковной сборочной площадки. Тем временем Hyundai ещё в декабре 2025 года отказался от использования опциона.