Идет подготовка к началу продаж нового внедорожника Sollers S9

Группа "Соллерс" завершила процесс сертификации первого внедорожника в линейке бренда Sollers - модели S9. Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать его продажи на российском рынке.

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ОТТС было выдано структуре "Соллерса" во Владивостоке - ООО "Автомобильные индустриальные технологии". Сборка внедорожника будет осуществляться на площадке технологического партнера концерна в Ульяновске.

Sollers S9 - это полноприводный рамный внедорожник, оснащенный дизельным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 163 лошадиные силы, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также планируется появление и бензиновой версии с мотором мощностью 224 л.с.

Автомобиль создан на базе пикапа ST9 и будет предлагаться в двух версиях: 5-местной и 7-местной. Серийное производство модели запланировано на сентябрь этого года.