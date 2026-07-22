На белорусский рынок вышел Voyah Courage нового поколения за 3 млн рублей

Белоруссия официально стала первым экспортным рынком для нового поколения кроссовера Voyah Courage. Белорусский импортер открыл прием заказов на электрический автомобиль, на родине известный как Mecha Dragon, сообщается на локальном сайте китайской марки.

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Базовая заднеприводная версия (313 л. с.) стоит 119 тыс. белорусских рублей (3,2 млн российских рублей). Разгон до сотни занимает 6,8 с, а батарея емкостью 81 кВт·ч обещает запас хода в 650 км. За доплату доступен аккумулятор на 112 кВт·ч, с которым заявленная автономность составляет 901 км.

С двумя моторами новинка стоит 136 тыс. белорусских рублей (3,7 млн рублей). Два электрических двигателя выдают суммарные 551 л. с., ускоряя автомобиль до 100 км/ч за 4,3 секунды. Но пробег на одной зарядке равен 600 км.

Со сменой поколений кроссовер растянулся в длину до 4810 мм (плюс 85 мм к предшественнику) при колесной базе в 2925 мм.

Отдельного упоминания стоит проекционный дисплей AR-HUD размером 29 дюймов, который рисует навигацию прямо на асфальт перед капотом. Для задних пассажиров предусмотрен двухрежимный термобокс в центральном подлокотнике, а сиденья обзавелись массажем и режимом Zero Gravity.

До этого стало известно, что нижегородская компания «АрморГрупп» работает над созданием бронированных модификаций автомобилей Volga. Защиту получат флагманские седан Volga C50 и кроссовер Volga K50, сообщается на сайте «АрморГрупп».

Других подробностей проекта нет. Производитель указывает, что обе модели на данный момент находятся в процессе разработки.

Ранее пенсионер из Карелии лишился 300 тысяч рублей при поиске АЗС с бензином через Интернет.