Капуста, челюсть и эльфийское ухо вошли в список забытых вещей в такси

От смартфонов до куриных яиц: что пассажиры забывают в такси

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Пассажиры чаще всего оставляют после поездок телефоны, наушники и сумки. Среди необычных находок оказались квашеная капуста, вставная челюсть, покерные фишки и даже накладное эльфийское ухо.

За первые шесть месяцев 2026 года пользователям вернули более 90 тысяч забытых вещей. Самым распространенным предметом стали мобильные телефоны - владельцам передали свыше 20 тысяч устройств.

Также в список самых часто забываемых вещей вошли банковские карты, чехлы, пакеты, ключи, зарядки, кошельки и документы. При этом обращений по поводу забытых айфонов оказалось в три раза больше, чем сообщений о потерянных смартфонах Samsung.

Среди необычных случаев были находки из разных регионов России. В Москве пассажиры оставляли в машинах квашеную капусту и дубинку. В Сочи, Ростове-на-Дону и Невинномысске забывали вставную челюсть, покерные фишки и три десятка куриных яиц.

В Западной Сибири среди потерянных вещей оказались накладное эльфийское ухо и рация. Жителю Петропавловска-Камчатского вернули книгу по психологии.

Для ускорения поиска забытых вещей используются инструменты на основе искусственного интеллекта.

Такие данные приводит "Яндекс Go". По информации сервиса, статистика основана на обращениях пассажиров в клиентскую службу такси за первое полугодие 2026 года.