АвтоВАЗ рассказал о продажах особых машин Lada

Волжский автозавод до конца 2026 года намерен продать 15 тысяч коммерческих автомобилей Lada и SKM, что позволит увеличить долю производителя в этом сегменте рынка до 15%. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

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В компании отметили, что спрос на лёгкие коммерческие машины отечественного производителя стабильно увеличивается с 2023 года. Так, по итогам 2025 на машины АвтоВАЗа пришлось 13,2% продаж.

«В сегменте B-LCV (компактных LCV) модели Lada занимают почти всю долю рынка. За пять месяцев 2026 года она составляет около 96%», — отметил производитель.

Сообщается, что сегодня самым доступным автомобилем в сегменте является Granta с различными типами надстроек: от фургона до рефрижератора. Помимо этого, покупатели могут выбрать машины от нижегородского производителя «Промтех», которые «отличаются большой вместимостью несмотря на компактные габариты».

Кроме того, линейка коммерческих автомобилей Lada включает различные модификации Largus и Vesta, в том числе битопливные, а также новая линейка фургонов SKM. На данный момент в неё входят только грузовой и пассажирский M7, но во второй половине года она будет расширена за счёт новейшего М9.