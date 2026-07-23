Начались продажи брутального внедорожника BAIC: от 3,5 млн рублей

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера BAIC BJ60, дорестайлинговый вариант которого официально продается в России. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 299 800 до 389 800 юаней (примерно 3,5–4,5 млн рублей по актуальному курсу).

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На китайском рынке новинка получила название внедорожника Beijing Taitan 700. Автомобиль с внешними габаритами 5040х1959х1926 мм и колесной базой 2820 мм оснащен последовательно-гибридным приводом. В его основе лежит 1,5-литровый турбомотор, работающий как генератор для зарядки батареи.

Совокупная отдача двух электродвигателей составляет 532 л.с. и 625 Нм. Тяговый аккумулятор на 49,4 кВт·ч позволяет проехать 220 км на электричестве, а запас хода в гибридном режиме составляет 1340 км. Полный привод новинки реализован по схеме Part-Time. Как и у предшественника, предусмотрены понижающий ряд передач, блокировки переднего и заднего дифференциалов.

В салоне вместо одного центрального тачскрина используется кластер из двух экранов, на рулевом колесе стало больше сенсорных кнопок, появились более эргономичные сиденья, а также были перепрофилированы блок климат-контроля и центральный тоннель. На втором ряду предусмотрен 21-дюймовый 3К-экран. Салон на старте продаж будет пятиместным, но уже анонсировано опциональное четырехместное исполнение. Сообщается также о прогрессе в электронной начинке и в частности - о появлении передовой системы частичного автопилотирования.

Напомним, что в России сегодня продается BAIC BJ60 с ДВС. За ускорение здесь отвечает 2-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. Коробка передач - 8-ступенчатый "автомат". Силовая установка работает по технологии "мягкого гибрида". К двигателю добавлен электромотор мощностью 14 л.с., который упрощает запуск дизеля и ассистирует при разгоне.

Ранее "РГ" писала о старте продаж в Китае гибридного BAIC BJ40.