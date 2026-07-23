Работа приложения "Парковки России" восстановлена

Мобильное приложение "Парковки России" и сайт parking.mos.ru сейчас функционируют без сбоев. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем MAX-канале.

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Ранее пользователи сервиса сталкивались с проблемами при внесении платы за парковку - трудности возникали как в приложении, так и в личном кабинете на сайте. Дептранс напомнил, что парковку при отсутствии интернета или сбоях в работе приложения можно оплатить через СМС или голосовой сервис.

Для оплаты через СМС нужно отправить сообщение на номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов от 1 до 24 (пример: 0304*А123АА199*3).

Также по всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона.