На российский учет встало более 800 различных моделей новых легковых авто

На российский учет встало более 800 различных моделей новых легковых автомобилей
В первой половине 2026 года на российский учет встало более 800 различных моделей новых легковых автомобилей. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.
Примерно четверть из них представлена официальными дилерами. Остальное количество (3/4) поступает в страну по схемам альтернативного импорта. Внизу этого списка "каждой твари по паре".
В то же время из 608,6 тысяч новых легковых автомобилей, поставленных на учет в первом полугодии, более половины (311,1 тыс. шт.) пришлось всего на 15 моделей.
Вот все наши лидеры:
1. Lada Granta - 59958 шт.
2. Tenet T7 - 36490 шт.
3. Haval Jolion - 35473 шт.
4. Lada Vesta - 27727 шт.
5. Lada Niva - 21431 шт.
6. Tenet T4 - 18321 шт.
7. Lada 4x4 - 16083 шт.
8. Lada Iskra - 15249 шт.
9. Haval M6 - 14726 шт.
10. Geely Monjaro - 13818 шт.
11. Changan Uni-S - 11444 шт.
12. Mazda CX-5 - 10835 шт.
13. Lada Largus VP - 10631 шт.
14. Haval F7 - 9590 шт.
15. Belgee X50 - 9340 шт.
Эксперт отмечает, что средняя цена всех авто, представленных на российском рынке, в этом году выросла до 3,78 млн рублей. А средневзвешенная (с учетом объемов продаж) тоже подросла и составляет теперь 3,4 млн рублей.