На российский учет встало более 800 различных моделей новых легковых авто

В первой половине 2026 года на российский учет встало более 800 различных моделей новых легковых автомобилей. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская Газета

Примерно четверть из них представлена официальными дилерами. Остальное количество (3/4) поступает в страну по схемам альтернативного импорта. Внизу этого списка "каждой твари по паре".

В то же время из 608,6 тысяч новых легковых автомобилей, поставленных на учет в первом полугодии, более половины (311,1 тыс. шт.) пришлось всего на 15 моделей.

Вот все наши лидеры:

1. Lada Granta - 59958 шт.

2. Tenet T7 - 36490 шт.

3. Haval Jolion - 35473 шт.

4. Lada Vesta - 27727 шт.

5. Lada Niva - 21431 шт.

6. Tenet T4 - 18321 шт.

7. Lada 4x4 - 16083 шт.

8. Lada Iskra - 15249 шт.

9. Haval M6 - 14726 шт.

10. Geely Monjaro - 13818 шт.

11. Changan Uni-S - 11444 шт.

12. Mazda CX-5 - 10835 шт.

13. Lada Largus VP - 10631 шт.

14. Haval F7 - 9590 шт.

15. Belgee X50 - 9340 шт.

Эксперт отмечает, что средняя цена всех авто, представленных на российском рынке, в этом году выросла до 3,78 млн рублей. А средневзвешенная (с учетом объемов продаж) тоже подросла и составляет теперь 3,4 млн рублей.