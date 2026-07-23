Subaru отложила старт производства нового трехрядного кроссовера Getaway

Ранее в этом месяце стало известно об отсрочке начала выпуска полностью электрического Toyota Highlander, который является близнецом новинки Субару.

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Японская марка Subaru представила свой новый трёхрядный кроссовер, который получил название Getaway, весной 2026 года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Предполагалось, что основным рынком для семейного паркетника станут Штаты, а в местной «зелёной» линейке он займёт место флагмана после Solterra, Uncharted и Trailseeker. Однако, как стало известно теперь, компания приняла решение отложить старт производства и, очевидно, продаж Subaru Getaway.

Стоит отметить, что ранее в этом месяце появилась информация о том, что вовремя не встанет на конвейер кроссовер Toyota Highlander пятой генерации, который получил только полностью «зелёную» технику. Напомним, этот SUV, предназначенный в первую очередь для североамериканского рынка, дебютировал в феврале 2026-го. Он же является близнецом Subaru Getaway.

Выпуск обеих моделей японских марок планировалось наладить на заводе Toyota Motor Manufacturing, расположенном в штате Кентукки (США). О том, что Subaru решила перенести старт запуска производства кроссовера Getaway, сообщает американское издание Carscoops. В сообщении от представителей компании говорится о том, что задержка необходима, «чтобы дать достаточно времени для окончательной доработки перед запуском». Аналогичный ответ ранее дала Тойота.

Изначально планировалось, что новинка от Субару встанет на конвейер осенью 2026-го. Пока что в компании не рассказали о том, когда именно в итоге начнётся серийное производство трёхрядного кроссовера. При этом ранее в Тойоте отметили, что задержка составит не менее восьми недель. В издании считают, что выпуск Getaway, вероятно, всё же стартует до конца текущего года.

Напомним, в основе обеих моделей лежит модернизированная версия платформы TNGA-K. Subaru Getaway положена фирменная головная оптика с ходовыми огнями, которые показывают уровень зарядки при подключении к станции, а также «звёздный» логотип с подсветкой. Ещё модель получила скрытые дверные ручки, колёсные диски размером 19 или 20 дюймов, узкий «монофонарь» и спойлер на корме.

Семейный кроссовер снабдили панорамным люком на крыше, устройством для беспроводной зарядки смартфонов, сидениями с подогревом и вентиляцией, комплексом водительских ассистентов EyeSight, виртуальным щитком приборов диагональю 12,3 дюйма, а также 14-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы. Стандартная компоновка рассчитана на семерых седоков, но есть и шестиместный вариант с двумя капитанскими креслами во втором ряду.

Subaru Getaway дебютировал только с полным приводом, совокупная отдача его двухмоторной установки равна 426 л.с., на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому кроссоверу требуется менее 5 секунд. Предполагалось, что сначала на рынок выйдет версия со «старшей» литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 95,8 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у неё превысит 483 км (по циклу EPA). Затем появится модификация с «младшим» аккумулятором на 77 кВт*ч, подробности о ней появятся позже.