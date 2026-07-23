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Кроссовер GAC S7, доступный и в России, обновили всего через год после запуска

Колеса.ру

Адресованному домашнему рынку гибридному паркетнику GAC освежили внешность. Модель также получила улучшенный комплекс водительских ассистентов. Кроме того, модернизировали технику.

Кроссовер GAC S7 обновили всего через год после запуска
© Колеса.ру

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Trumpchi S7 в новом стиле концерн GAC вывел на китайский рынок весной прошлого года. А в марте года нынешнего модель добралась и до России – уже просто как GAC S7 (бренд Trumpchi используют только в КНР). На родине же паркетник успеха не снискал. Так, по данным местных медиа, по итогам января – июня 2026-го в Китае было реализовано всего 6980 единиц. К примеру, сопоставимый по размерам Aito M6 только в июне этого года разошелся там тиражом 10 600 экземпляров. Видимо, поэтому GAC Trumpchi S7 уже подвергли модернизации, и сегодня посвежевший паркетник стал доступен к заказу в Поднебесной.

Кроссоверу переделали «личико». GAC Trumpchi S7 обрел другой бампер, вдобавок стал больше расположенный в его нижней части воздухозаборник. Проходящая под крышкой капота «интерактивная панель» осталась прежней, а вот фары поместили в новые блоки, к тому же они теперь лишены дополнительных вертикальных LED-полосок.

В головной оптике, а также в корпусах зеркал и на корме появилась синяя подсветка – это признак работающего автопилота. Кстати, стандартный для всех версий, за исключением базовой, лидар над лобовым стеклом тоже новый – отныне он 192-строчный (был 126-строчный). Кроме того, во всех исполнениях комплекс водительских ассистентов отныне включает 12 ультразвуковых радаров (раньше в «простых» комплектациях их было 8).

Размеры S7 не изменились. Длина – 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. Кроссовер по умолчанию имеет 19-дюймовые диски, за доплату можно заказать 20-дюймовые.

Пятиместный салон в целом прежний. Тут раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), они идут уже в базе. В списке стандартного оборудования еще значатся двухзонный климат-контроль, подогрев руля, подогрев и вентиляция передних сидений (водительское – еще и с массажером), беспроводная зарядка для смартфона. Дорогие комплектации – это также подогрев и вентиляция задних сидений. Потолочный планшет (17,3 дюйма) для пассажиров теперь положен только топ-версии.

Как и прежде, силовая установка GAC Trumpchi S7 включает бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 160 л.с. Расположенный на передней оси электромотор модернизировали: его отдача выросла с 231 до 272 л.с. Топовый полноприводный S7 сохранил отдельный 109-сильный электромотор на задней оси. 

Во всех комплектациях кроссовер оснащен новой батареей – емкостью 38,88 кВт*ч, тогда как дореформенному паркетнику в Китае положен аккумулятор на 36,3 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме для переднеприводных версий теперь составляет 255 км по циклу CLTC, показатель полноприводного кроссовера – 240 км (было 205 и 180 км соответственно).

Без учета акций обновленный GAC Trumpchi S7 обойдется в 149 800 – 199 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 2,3 млн рублей по текущему курсу. На экспортных рынках гибрид, вероятно, обновится лишь в следующем году.