Кроссовер GAC S7 обновили всего через год после запуска

Адресованному домашнему рынку гибридному паркетнику GAC освежили внешность. Модель также получила улучшенный комплекс водительских ассистентов. Кроме того, модернизировали технику.

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Подзаряжаемый гибридный кроссовер Trumpchi S7 в новом стиле концерн GAC вывел на китайский рынок весной прошлого года. А в марте года нынешнего модель добралась и до России – уже просто как GAC S7 (бренд Trumpchi используют только в КНР). На родине же паркетник успеха не снискал. Так, по данным местных медиа, по итогам января – июня 2026-го в Китае было реализовано всего 6980 единиц. К примеру, сопоставимый по размерам Aito M6 только в июне этого года разошелся там тиражом 10 600 экземпляров. Видимо, поэтому GAC Trumpchi S7 уже подвергли модернизации, и сегодня посвежевший паркетник стал доступен к заказу в Поднебесной.

Кроссоверу переделали «личико». GAC Trumpchi S7 обрел другой бампер, вдобавок стал больше расположенный в его нижней части воздухозаборник. Проходящая под крышкой капота «интерактивная панель» осталась прежней, а вот фары поместили в новые блоки, к тому же они теперь лишены дополнительных вертикальных LED-полосок.

В головной оптике, а также в корпусах зеркал и на корме появилась синяя подсветка – это признак работающего автопилота. Кстати, стандартный для всех версий, за исключением базовой, лидар над лобовым стеклом тоже новый – отныне он 192-строчный (был 126-строчный). Кроме того, во всех исполнениях комплекс водительских ассистентов отныне включает 12 ультразвуковых радаров (раньше в «простых» комплектациях их было 8).

Размеры S7 не изменились. Длина – 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. Кроссовер по умолчанию имеет 19-дюймовые диски, за доплату можно заказать 20-дюймовые.

Пятиместный салон в целом прежний. Тут раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), они идут уже в базе. В списке стандартного оборудования еще значатся двухзонный климат-контроль, подогрев руля, подогрев и вентиляция передних сидений (водительское – еще и с массажером), беспроводная зарядка для смартфона. Дорогие комплектации – это также подогрев и вентиляция задних сидений. Потолочный планшет (17,3 дюйма) для пассажиров теперь положен только топ-версии.

Как и прежде, силовая установка GAC Trumpchi S7 включает бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 160 л.с. Расположенный на передней оси электромотор модернизировали: его отдача выросла с 231 до 272 л.с. Топовый полноприводный S7 сохранил отдельный 109-сильный электромотор на задней оси.

Во всех комплектациях кроссовер оснащен новой батареей – емкостью 38,88 кВт*ч, тогда как дореформенному паркетнику в Китае положен аккумулятор на 36,3 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме для переднеприводных версий теперь составляет 255 км по циклу CLTC, показатель полноприводного кроссовера – 240 км (было 205 и 180 км соответственно).

Без учета акций обновленный GAC Trumpchi S7 обойдется в 149 800 – 199 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 2,3 млн рублей по текущему курсу. На экспортных рынках гибрид, вероятно, обновится лишь в следующем году.