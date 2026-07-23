Американская компания Rezvani Motors представила очень эффектную новинку с карбоновым кузовом, в пышных формах которого с трудом угадывается исходный Lamborghini Huracan. Ходовая часть «итальянца» комплексно модернизирована для быстрой езды по бездорожью, а к 5,2-литровому атмосферному двигателю V10 прикручен приводной нагнетатель.

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У среднемоторного суперкара Lamborghini Huracan, что выпускался с 2014 по 2024 год, была лимитированная заводская кросс-версия Sterrato, но Rezvani Dune — это совсем другой калибр: настоящий внедорожный монстр в духе ралли-рейдовых болидов. Какая версия Huracan взята за основу Dune, компания Rezvani не сообщает, — вероятно, одна из чисто дорожных версий. Объём переделок в любом случае очень большой.

Всё наружное оперение у Rezvani Dune новое, изготовленное из углепластика, а фирменное для внедорожников Rezvani бронирование в данном случае не предлагается, так как в приоритете динамические качества. Фары и фонари тоже новые, между фарами разместились три дополнительных мощных светодиодных прожектора. По центру крыши проходит широкий воздухозаборник, а по краям установлены массивные рейлинги. Корма щеголяет двумя крупными выхлопными дырами, рифмующимися со светодиодными кольцами фонарей. Ширина кузова достигает 2235 мм.

Шасси у Rezvani Dune тоже новое, с усиленными рычагами, расширенной колеёй, значительно увеличенными ходами подвесок и энергоёмкими амортизаторами. Дорожный просвет с учётом 31-дюймовых «зубастых» шин, надетых на 20-дюймовые колёса, увеличен на 152 мм до 279 мм, угол въезда составляет 25 градусов, угол съезда — 35 градусов. Днище защищено металлическими листами.

На стоковом Lamborghini Huracan 5,2-литровый бензиновый атмосферный двигатель V10 выдаёт максимум 640 л.с. и 600 Нм (на версии Sterrato — 610 л.с. и 565 Нм), а на Rezvani Dune его отдача благодаря установке приводного нагнетателя увеличена до 811 л.с. и 1064 Нм. Коробка передач стандартная — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Полный привод заявлен как постоянный, но его конструкция не раскрыта. На Lamborghini Huracan Sterrato мощность на передние колёса отбирает муфта Haldex, а задний дифференциал дополнен механической блокировкой. В распоряжении водителя Rezvani Dune есть несколько ездовых режимов, рассчитанных в том числе на песок, грязь, снег и камни.

Салон у Rezvani Dune по сути такой же, как у Lamborghini Huracan, но с новой обивкой из кожи и замши, с круглыми дефлекторами системы вентиляции вместо шестиугольных и с эмблемой Rezvani на ступице руля вместо эмблемы Lamborghini.

Rezvani собирается выпустить только семь экземпляров Dune, цена пока не объявлена, но можно оформить предзаказ со скромным стартовым взносом в размере 1500 долларов.