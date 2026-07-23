Почти 200 тысяч автомобилей оформили дальневосточные таможенники за полгода

За первое полугодие 2026 года таможни Дальневосточного таможенного управления оформили 198,6 тысячи автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, сообщает ИА DEITA.RU.

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В ведомстве отметили, что это на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество оформленных машин выросло на 32,6 тысячи.

Основной объем пришелся на Владивостокскую таможню, где оформили 146 тысяч автомобилей (73,6% от общего числа). Через Уссурийскую таможню прошло еще 42,8 тысячи машин (21,6%). Остальные транспортные средства оформили Сахалинская, Хабаровская, Читинская, Бурятская и Находкинская таможни.

Процедура корректировки таможенной стоимости затронула лишь 1374 автомобиля, что составляет около 0,7% от общего количества. В ведомстве напомнили, что при таможенном оформлении необходимо предоставлять достоверные сведения о транспортном средстве, которые должны полностью соответствовать данным в подтверждающих документах.

В ДВТУ также уточнили, что оформить автомобиль для личного пользования через дальневосточные таможни могут граждане, проживающие или временно пребывающие на территории субъектов Дальневосточного федерального округа.