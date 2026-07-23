Кроссоверы Honda XR-V из Китая предлагают в России от 1,72 млн рублей

Кроссоверы Honda XR-V из Китая предлагаются в России с ценами от 1,72 млн рублей.

© За рулем

На классифайдах появилась еще одна недорогая Honda китайской сборки – кроссовер XR-V от совместного предприятия Dongfeng-Honda. Машины ввозят штучно, но цены стартуют с весьма привлекательной отметки: от 1,72 млн рублей.

Конкуренты на нашем рынке заметно дороже. Например, Tenet T4 с калужской пропиской (бывший завод Volkswagen) отдают минимум за 2 169 000 рублей. А Geely Coolray в единственной версии вообще стоит 2 889 990 рублей. Даже компактный Belgee X50+ белорусской сборки оценили в сумму от 2 319 990 рублей. Получается, Honda по деньгам выигрывает.

За 1 720 000 рублей во Владивостоке предлагают комплектацию Boom Edition. Внутри – тканевый салон и кожаный руль, из удобств – кондиционер, мультимедиа с сенсорным экраном, полностью светодиодная оптика и темно-серые литые диски.

Комплектации богаче стоят уже от 1 984 000 рублей. Тут уже вариант Love Edition с мультирулем, комбинированной отделкой сидений (ткань плюс экокожа), камерой заднего вида, круиз-контролем с ограничителем, электростеклоподъемниками на всех дверях, электроприводом зеркал и двойной панорамной крышей.

В Москве новую Honda XR-V под заказ привезут за 2 169 000, в Санкт-Петербурге – за 2 263 000, в Улан-Удэ и Перми – за 2 290 000. Жителям Новосибирска, Воронежа и Оренбурга поставка обойдется в 2 300 000 рублей.

Заказать кроссовер можно и в других городах: Томске, Тюмени, Симферополе, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Кирове, Липецке, Смоленске.

Если нужно «здесь и сейчас», вот цены из наличия. В Казани – 2 490 000, в Ярославле – 2 990 000, а в Москве – 3 190 000 рублей. Последний – это версия Thermal Edition с кожаным мультирулем, комбинированной обивкой сидений, электронным ручником с AutoHold, панорамной крышей, бесключевым доступом с кнопкой запуска и системой кругового обзора.

Под капотом у всех Honda XR-V одинаковый мотор: 1,5-литровый 124-сильный атмосферник серии L15CE с непосредственным впрыском и цепным приводом ГРМ. Коробка – вариатор, привод исключительно передний.

Добавим, еще в начале года этот же кроссовер от Dongfeng-Honda попал в тройку самых надежных машин китайской сборки по версии Китайской Сети качества автомобилей.

О том, где какие кроссоверы собирают и как это влияет на цену, «За рулем» недавно писал.