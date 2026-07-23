Самый первый электрокар Ferrari может уйти с молотка за миллион долларов

Компания Ferrari выставит на аукцион дебютный серийный экземпляр модели Luce. Машина с индексом Chassis 0, которая получила уникальную отделку, будет предложена на торгах RM Sotheby’s в августе в рамках автомобильной недели в американской Монтерее. Об этом в среду, 22 июля, сообщило издание Carscoops.

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Отмечается, что деньги от реализации автомобиля направят на образовательные проекты фонда The Ferrari Foundation. По оценкам аукционистов, итоговая стоимость этого электрокара на аукционе может составить 1,1 миллиона долларов.

Первый экземпляр Ferrari Luce примечателен тем, что над ним работал отдел компании по разработке индивидуальных проектов Tailor Made. Его кузов окрашен в эксклюзивный оттенок Madreperla Semi-Gloss с добавлением специального пигмента, который создает эффект изменения цвета — от зеленоватых до фиолетовых тонов — в зависимости от освещения и угла обзора.

В отделке интерьера электрокара использована металлизированная кожа Perla Le Mans, призванная визуально «осветлять» интерьер. Также машина получила оригинальные колесные диски и табличку, которая подтверждает статус первого серийного экземпляра, говорится в статье.

В мае сообщалось, что папа римский Лев XIV одним из первых в мире сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Голубой автомобиль Luce представили ему в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо.