В Россию привезут новый кроссовер Freelander 8: сколько он будет стоить

Директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", что в РФ привезут кроссовер Freelander 8.

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"Freelander 8 выглядит интересной новинкой, поэтому мы будем рассматривать возможность поставки этой модели в Россию после старта продаж. Логика здесь стандартная: как только автомобиль появится у дилеров в Китае или на других доступных рынках, можно будет оценить стоимость, комплектации и условия доставки. Продажи Freelander 8 в Китае ожидаются во второй половине 2026 года, а ориентир по стоимости составляет около 300 тысяч юаней (около 3,5 млн рублей). Для России итоговая цена будет зависеть от курса валют, логистики, комплектации и условий поставки. С точки зрения продукта модель попадает в перспективный для России сегмент: это крупный шестиместный гибридный кроссовер с запасом хода на электротяге до 221 км, внедорожными системами, пневмоподвеской и технологичным оснащением. Потенциал у модели есть, потому что основной рост NEV-сегмента в России сейчас формируют именно гибриды", - отметил Иванов.

Новинка является результатом сотрудничества компаний Chery и Jaguar Land Rover. Внешность кроссовера выполнена с оглядкой на Land Rover Freelander и Defender прошлых поколений.

Freelander 8 имеет габариты кузова 5118 х 2050 х 1898 мм при расстоянии между осями 3040 мм. Его салон предлагает безальтернативную 6-местную компоновку.

Кроссовер оборудован подзаряжаемой гибридной системой с 1,5-литровым ДВС мощностью 156 л. с. Ёмкость тяговой батареи составит 60,33 кВт·ч.

Внутри - премиальные материалы отделки и стильные решения. Центральное место в интерьере отведено огромному широкоформатному экрану во всю ширину передней панели. Его диагональ составляет 46,3 дюйма при разрешении 8K, максимальная яркость достигает 1000 нит, из-за чего изображение получается неизменно ярким даже под прямыми лучами солнца.