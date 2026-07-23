Новый автомобиль семейства Land Cruiser засветился на фото

Компания Toyota выпустит новую модель семейства Land Cruiser, которая получит более спортивную внешность, электрическую силовую установку и, возможно, также безрамную архитектуру.

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О том, как может выглядеть новый представитель легендарного внедорожного семейства, можно понять по фото, которым поделился в Сети директор по маркетингу Toyota в Европе Андреа Карлуччи.

Судя по снимку, новинка выступит в среднеразмерном формате, получит приземистый кузов, обтекаемые формы кузова и покатую крышу, то есть выступит в формате спорткроссоверов. Поскольку же такой автомобиль позиционируется как представитель внедорожного семейства Land Cruiser, нет сомнений, что он получит серьезный "офф-роуд"-потенциал.

На то, какие новые дизайнерские решения могут задействовать в новинке, намекает концепткар Land Cruiser Se, дебют которого состоялся в октябре 2023 года на токийской выставке Japan Mobility Show.

Показательно, что для Land Cruiser Se зарезервирована электрическая силовая установка. Хотя Toyota не раскрывала ее точных характеристик концепта, инсайдеры говорят об отдаче порядка 500 л.с. и полном приводе на основе двух электромоторов. Ключевой особенностью шоу-кара является также несущий кузов, призванный снизить массу, улучшить плавность хода и сделать поведение машины на асфальте более собранным. Land Cruiser Se имеет три ряда сидений и посадочную формулу 2+3+2.

Ожидается, что серийную новинку построят на глобальной модульной платформе TNGA. Сборочной площадкой предположительно станет завод Toyota в американском штате Кентукки. Когда новинка может дебютировать на рынке, не уточняется.