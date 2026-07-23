UPEC и AUTOREPAR договорились о выпуске моторных масел

Калужская область, UPEC и AUTOREPAR™ объявили о старте стратегического сотрудничества.

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В технопарке, расположенном в Калужской области, началось производство моторных масел российского бренда AUTOREPAR™ — преемника международной линейки EUROREPAR™, основанной французскими автопроизводителями «Пежо» и «Ситроен» (автоконцерн Stellantis).

Партнеры проекта: Калужская область — United Petrochemicals (далее – UPEC, входит в SINTEC Group) и бренд запасных частей, автохимии и моторных масел AUTOREPAR™ («Пежо Ситроен Рус»).

Бренд создан в ответ на сегодняшние вызовы рынка запасных частей и послепродажного обслуживания, направленного на локализацию, высокое качество российской продукции и санкционную устойчивость.

Выбор производственной площадки обусловлен высоким уровнем технологического оснащения и многолетней экспертизой United Petrochemicals в разработке и выпуске оригинальных смазочных материалов, а также масштабным опытом сотрудничества с крупнейшими автопроизводителями.

В рамках соглашения технопарк обеспечит «Пежо Ситроен Рус» полный производственный цикл — от разработки и тонкой адаптации рецептур до промышленного выпуска и многоступенчатого контроля качества готовой продукции.

Таким образом, с конвейера сойдут три флагманских продукта AUTOREPAR™:

Вся линейка сертифицирована и выпускается в таре объемом 1 и 4 литра, а также в индустриальном формате — бочках по 205 литров. Продукция обеспечена многоуровневой защитой от контрафакта.

Геннадий Задорожный, директор по продажам United Petrochemicals:

Алексей Козлов, директор по маркетингу и развитию бизнеса сервисного обслуживания и запчастям:

СПРАВКА

Бренд AUTOREPAR™ выведен на российский рынок в 2024 году компанией «Пежо Ситроен Рус». Выступая официальным преемником французской линейки EUROREPAR, марка сохранила ее фундаментальные принципы: безупречно выстроенные производственные процессы, строгий контроль и аудит поставщиков и высокие стандарты качества. При этом рецептуры моторных масел и другой продукции специально доработаны с учетом особенностей российского климата.

United Petrochemicals — ведущий в России контрактный производитель оригинальных смазочных материалов и технических жидкостей. Компания имеет многолетний успешный опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми производителями смазочных материалов и автотехники. Продукция всемирно известных брендов Mobil, Castrol, Total, Texaco, Valvoline, Petro-Canada и др. на протяжении многих лет официально выпускалась на производственных мощностях в Калужской области. UPEC обладает значительным технологическим потенциалом в 1 млрд литров смазочных материалов и технических жидкостей ежегодно. Благодаря использованию импортных компонентов, прошедших полноценные отраслевые испытания по ведущим мировым стандартам, технопарк предоставляет многочисленным партнерам возможность получать на продукцию официальные одобрения.