В Карелии повысили лимит отпуска бензина на АЗС

Власти Карелии решили увеличить лимит на отпуск бензина с 30 до 40 литров на всех автозаправочных станциях (АЗС) региона. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков в мессенджере «Макс».

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«Принято решение повысить лимит на отпуск бензина до 40 литров на всех заправках республики. Лимиты на дизельное топливо (60 литров) и для большегрузов (250 литров) пока сохраняем прежними», — говорится в публикации.

По словам главы региона, очереди на 52 работающих АЗС уже сократились. При этом в настоящее время оперштаб Карелии занимается вопросом открытия частных автозаправочных станций.

Как уточнил Парфенчиков, приоритетом властей является обеспечение топливом северных районов республики, где еще сохраняются точечные проблемы.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».