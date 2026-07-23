Новую Hyundai Creta показали на фото в преддверии премьеры

Hyundai Motor готовится к дебюту нового поколения компактного кроссовера Creta. В сети уже появились первые фотографии предсерийного прототипа без маскировочной пленки, которые опубликовал испанский ресурс CoсheSpias.

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На снимках можно увидеть, что кроссовер теперь имеет более строгий и современный внешний вид по сравнению с текущей моделью. Дневные ходовые огни и указатели поворота объединены в единую горизонтальную линию, что придает машине более элегантный вид. Блоки ближнего и дальнего света расположены по углам, а передний бампер разделен на верхнюю и нижнюю части. Боковины кроссовера выполнены в минималистичном стиле с гладкой поверхностью и отсутствием выраженных выштамповок.

По предварительным данным, SUV будет построен на той же платформе K3, что и Kia Seltos. Это обеспечит его схожими силовыми агрегатами.

Премьера новой Creta должна состояться уже в ближайшее время.

Текущее поколение модели производится с 2019 года и выпускается в Индии, Бразилии и Бангладеш.

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