Lada Azimut сравнили с Haval Jolion: чем российский кроссовер лучше "китайца"

Тольяттинский блогер KhaDm рассказал о том, что своими впечатлениями от вождения Lada Azimut поделился один из сотрудников АвтоВАЗа, принимавший участие в разработке новой модели.

По его словам, новый кроссовер от российской компании рулится заметно лучше и на дороге ощущается радикально приятнее и устойчивее, хоть и немного проигрывает "китайцу" в динамике от 0 до 100 км/ч.

Блогер KhaDm также отметил, что у Lada Azimut будет три уровня оснащения. Так, в среднем будет присутствовать полный зимний пакет, включающие все обогревы, в том числе и уникальный обогрев передних боковых стекол.

Серийный выпуск новой модели начнется в этом сентябре. До дилеров марки кроссовер доберется до конца года.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью "РГ" рассказал о том, что компания сделает все возможное, чтобы цены были приемлемыми, конкурентоспособными и комфортными для россиян.

Известно, что Lada Azimut оснастят новыми двигателями вазовской разработки и производства: их объем составляет 1,6 и 1,8 литра, мощность - 120 и 132 л.с. соответственно.