Меньше вибраций, больше тяги и надежности: что поменялось в обновленной "Ниве"

К 60-летию АвтоВАЗа Волжский автозавод запустил серийное производство обновленного внедорожника Lada Niva Legend. Компания раскрывает детали масштабного обновления, которое претерпела легендарная модель.

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На снимках и схемах, обнародованных АвтоВАЗом, показана лишь часть из более 350 изменений в конструкции и оснащении модернизированной "трехдверки".

Прежде всего, 1,7-литровый мотор (ВАЗ-21214, 83 л.с.) был заменен на новый 1,8-литровый (ВАЗ-11184, 90 л.с.). Крутящий момент вырос со 129 до 153 Нм, при этом пик сместился на более низкие обороты (до 1500 об/мин). Мощность возросла до 90 л.с.

Коробку передач адаптировали под более мощный мотор: появились новый картер сцепления, усиленные шестерни пятой передачи и заднего хода.

Для адаптации мотора под капот Niva Legend разработали новую систему крепления (новые опоры и главный кронштейн), изменили впускной тракт и установили новую выхлопную систему с трубами увеличенного диаметра.

В кузове теперь используются некоторые панели с двусторонней оцинковкой (облицовка радиатора, капот, крыша, обе панели задней двери, наружная панель тыльной части).

Кузов модели был дополнительно усилен (панель пола, передняя панель, крепление дверей, крепление раздаточной коробки).

Проведена модернизирована передняя подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости "переехал" ближе к фронтальной части кузова, появились дисковые задние тормоза.

Передняя панель была доработана под установку мультимедийного центра.

Центральный тоннель переработали: появились удобные подстаканники и ниша для мелочей. Сиденья сделали комфортнее, с новой обивкой

Теперь на Lada Niva Legend используется фронтальная подушка безопасности в новом руле от Lada Granta. Появился также центральный замок и единый ключ зажигания и дверей.

Напомним, что старт продаж новой Lada Niva Legend запланирован на сентябрь. К этому менту станут известны и цены. Пока в компании говорят, что Lada Niva Legend точно будет дешевле Lada Niva Travel.

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