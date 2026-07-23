В США могут по политическим мотивам запретить Mercedes

В США могут запретить автомобили Mercedes из-за китайских акционеров компании. Американские законники решили, что владеть «Мерседесом» можно. А вот китайцам владеть долей в производителе этих самых «Мерседесов» — уже перебор. Профильный комитет Сената США одобрил законопроект, который грозит штутгартскому концерну полным выдворением с самого привлекательного рынка планеты.

© Motor.ru

Формальный повод звучит так: запрет деятельности автопроизводителей, у которых более 15% акций принадлежат структурам из Поднебесной. У компании Mercedes этот порог пробит: почти пятая часть империи принадлежит китайским инвесторам.

В частности, BAIC Group держит пакет в 9,98%, а Ли Шуфу, основатель холдинга Geely, контролирует еще 9,69%. Итого — без малого двадцать процентов пассивного владения.

«Мы предотвращаем абсолютное, тотальное и полное разрушение нашей промышленной базы», — заявил республиканец от штата Огайо Берни Морено, комментируя инициативу.

Законопроект предусматривает переходный период до 2030 года. Это даёт юристам Mercedes ровно три года, чтобы либо переписать структуру собственности, либо пролоббировать изменения в законодательстве.

Учитывая, что немцы собирают машины в Таскалусе (Алабама) с девяностых годов, недавно вложили дополнительные 4 млрд долларов и открыли ещё один конвнейер в Южной Каролине, для них может быть сделано исключение.