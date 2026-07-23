В России подготовили инфраструктуру, чтобы проверять ОСАГО по камерам

Национальная страховая информационная система (НСИС) и ГИБДД успешно обменялись данными. Таким образом в России появилась инфраструктура, готовая к проверке наличия полиса ОСАГО через дорожные камеры, сообщил агентству ТАСС глава НСИС Николай Галушин.

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В рамках готовящегося к запуску эксперимента система будет проверять наличие полиса только у тех автомобилистов, которые нарушили ПДД.

Езда без полиса наказывается штрафом в размере 800 рублей, а за повторное совершение административного правонарушения, величина штрафа составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Статья 12.37 КоАП РФ ограничивает начисление штрафов за управление автомобилем без ОСАГО одним протоколом в сутки.

До этого в Петербурге предложили ввести права для электросамокатчиков.

Согласно инициативе, компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, могут обязать проверять наличие соответствующего водительского удостоверения у пользователя перед началом поездки.

Ранее в Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО.