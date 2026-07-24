BYD представила обновленный седан Seal 06

Китайская BYD представила обновленный бюджетный седан Seal 06 с запасом хода до 2000 километров. На первых официальных фотографиях, опубликованных компанией, можно увидеть гибридный седан, хотя ранее машина предлагалась в кузовах лифтбек и универсал.

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Новый Seal 06 получил обновленный передний бампер с многоугольным воздухозаборником и компактными вентиляционными отверстиями по бокам. Головная оптика стала длиннее и приобрела изогнутый дизайн с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями. На корме автомобиля по-прежнему располагается эффектный сквозной фонарь. Особенно выделяется лидар, размещенный на крыше, который станет визитной карточкой новой модели.

Под капотом Seal 06 установлен 1,5-литровый двигатель мощностью до 101 лошадиной силы, который работает в паре с аккумуляторами, обеспечивающими запас хода на электротяге от 170 до 230 километров.

Габариты нового седана: длина составляет 4870 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1495 мм, а размер колесной базы достигает 2820 мм.

Пока что цены и комплектации нового Seal 06 не объявлены, но текущая версия в Китае обойдется от 92 800 юаней (примерно 1,07 миллиона рублей). Вероятно, новый седан будет стоить примерно столько же.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что BYD объяснила ситуацию с выпавшим мотором.