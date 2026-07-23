Россиянам назвали регионы России с самыми безопасными дорогами

Во II квартале 2026 года на территории нашей страны на 8% увеличилось количество водителей с максимально низким коэффициентом бонус-малус. Его, напомним, используют страховщики при расчёте стоимости ОСАГО, а зависит он от количества ДТП, виновником которых становится автомобилист. Эксперты страхового маркетплейса bip.ru проанализировали данные 416 522 пользователей платформы и узнали, как изменился КБМ и в каких российских областях ездят самые аккуратные водители.

На сегодняшний день самый низкий коэффициент равен 0,46. По итогам апреля — июня число водителей, которые его получили, увеличилось на 8% по сравнению с I кварталом 2026 и составило 31%.

Больше всего безаварийных водителей оказалось в Центральном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах: 34%, 32% и 32% соответственно. Меньше всего их в Северо-Кавказском округе — 20%. При этом львиная доля опасных водителей находится в Дагестане, где показатель самый низкий и равен 14%.

Среди регионов, которые являются лидерами по количеству автомобилистов с самым низким коэффициентом, лидируют Москва (41%), Забайкальский край и Приморье (по 37%), Томская (36%), Смоленская (35,5%), Иркутская Тамбовская и Брянская (по 35%) области, в также Санкт-Петербург (35%) и Новосибирская область (34%).

Одновременно эксперты отмечают увеличение числа аварийных водителей с самым высоким КБМ, равным 1,76. Во II квартале их стало больше, чем годом ранее, на 2%, а общая доля увеличилась до 3,12%.

Меньше всего неаккуратных водителей на Дальнем Востоке — 2,5%, а больше всего — в Приволжском, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах: 3,5%, 3,3% и 3,4%.

Абсолютным лидерами антирейтинга оказались Татарстан (5%), Новгородская область (4,7%), Чувашия (4,6%), Тверская область (4,2%), Коми (4,2%), Омской и Самарской областях (по 4,2%), в Хабаровском крае, Челябинской области и Удмуртии (по 4%).

Сильнее всего число частых виновников аварий выросло за год в Тыве (+145%), Чечне (+68%) и на Алтае (+62%).

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