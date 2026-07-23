Китайские автопроизводители обошли именитые бренды по качеству услуг

Китайское подразделение аналитического агентства J.D. Power обнародовало ежегодный рейтинг автомобильных брендов с безупречным сервисом за 2026 год, вновь местные производители продемонстрировали достойные результаты, обойдя именитых производителей.

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Исследование, проводимое уже 26 лет, базируется на индексе удовлетворенности клиентов (CSI), который включает шесть ключевых аспектов: запись на обслуживание, приемка и диагностика, состояние дилерского центра, цена услуг, качество выполненных работ и уровень профессионализма персонала. В этом году эксперты опросили 11 129 владельцев бензиновых автомобилей возрастом от года до четырех лет, собрав данные по 81 модели от 34 брендов.

Средний уровень удовлетворенности сервисом вырос на 5 пунктов и достиг 794 баллов. Премиальные марки показали медиану в 809 CSI, в то время как массовые бренды в среднем набрали 789 баллов.

Эксперты J.D. Power подчеркивают, что для большинства клиентов сегодня ключевое значение имеет качество услуг. Китайские марки продемонстрировали значительный прогресс в этой области, однако есть и тревожные тенденции. Зафиксировано снижение качества гарантийного обслуживания: дилеры сокращают инвестиции в сервисы для клиентов из‑за давления на прибыль.

В премиум-сегменте средним лидером стал Land Rover с результатом 819 CSI. На втором месте расположились Mercedes-Benz (813 CSI) и Audi (812 CSI), а в топ-5 оказались Cadillac (811 CSI) и Porsche (810 CSI).

В массовом сегменте первая строчка досталась китайской Chery и совместному предприятию GAC Honda, каждая из которых набрала по 817 баллов. Отрыв Chery от Land Rover минимален - всего два пункта. Эксперты связывают это с заимствованием опыта британской марки в рамках работы совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover.

Второе место среди массовых брендов заняла Geely с результатом 815 CSI, а третье поделили GAC и Changan - по 812 баллов. В топ-10 также вошли Jetour (804 CSI), Hongqi (803 CSI), Tank (800 CSI), Lynk & Co (793 CSI) и Haval (790 CSI).

Агентство перестало публиковать результаты брендов с самыми низкими показателями, чтобы избежать претензий и конфликтных ситуаций.

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