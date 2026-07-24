Белорусскую «скорую помощь» пересадят на автомобили МАЗ

МАЗ станет главным поставщиком карет для белорусской скорой помощи. Белорусский завод «МАЗ-Купава» (входит в холдинг «БелавтоМАЗ») начинает масштабную экспансию в сегмент государственной медицины. До конца текущего года предприятие отгрузит Министерству здравоохранения республики ровно 160 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

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Процесс уже запущен и идёт по графику, который не даст белорусской медицине захлебнуться без колёс: 22 автомобиля — уже переданы заказчику, 18 машин — уедут к врачам до конца этого месяца, а оставшиеся единицы доведут плановый показатель до наступления нового года.

История проекта тянется с 2020 года, когда «МАЗ-Купава» выкатил первый опытный образец отечественной «скорой». Проект удалось реализовать после того, как на мощностях «Брестмаша» освоили выпуск базового микроавтобуса МАЗ, ставшего донором для реанимобилей.

Сегодня профильный завод из Бреста считается главным игроком страны по части фургонов, рефрижераторов и специализированной техники, выдавая более 300 моделей коммерческой автотехники. Теперь этот опыт массово конвертируется в спасение жизней на дорогах и улицах Беларуси.

Добавим, что МАЗ выпускает под своей маркой китайские JAC Sunray: до недавнего времени этот автомобиль также выпускался и в России под именем Sollers Atlant. Все перечисленные машины оснащаются 2,8-литровыми турбодизелеями JAC мощностью 149 л.с.