Aston Martin Vanquish отмечает юбилей в четверть века спецверсией

Особенный вариант модели британской марки будет выпущен лимитированным тиражом – всего 50 экземпляров. Из них 25 придётся на купе, ещё 25 – на кабриолеты с приставкой Volante.

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Компания Aston Martin начала выпускать спортивный автомобиль Vanquish в 2001 году, так что в 2026-м модель празднует 25-летие. Напомним, первое поколение продержалось на конвейере до 2007-го, вторая генерация появилась в 2012-м и была в продаже до 2018 года. Концепт Vanquish Vision был показан в 2019-м, однако модели всё же пришлось взять перерыв на несколько лет. Так что актуальный спорткар Vanquish сменил DBS только в начале осени 2024 года, а весной 2025-го семейство пополнила модификация с открытым верхом и прибавкой Volante к названию.

Чтобы отметить юбилей в четверть века, британская марка решила выпустить спецверсию модели с максимально незамысловатым названием – Vanquish 25. Её разработкой занималось подразделение Q by Aston Martin, в задачи которого входит подготовка индивидуальных проектов. Создатели решили отдать дань уважения оригиналу с помощью некоторых внешних изменений.

Так, юбилейной версии положен серебристый цвет кузова Q Skye Silver, металлические декоративные вставки, накладки на боковинах, выполненные из нержавеющей стали, а также 21-дюймовые кованые колёсные диски и шильдики с названием спецверсии на кузове. В салоне двухдверок тоже имеются эмблемы «25» – на подголовниках, есть вставки с лазерной гравировкой и ярко-красная кнопка start/stop.

Никаких изменений в технике не предусмотрено, так что под капотом Aston Martin Vanquish 25 располагается стандартный битурбомотор V12 объёмом 5,2 литра, максимальная мощность которого равна 835 л.с., а крутящий момент – 1000 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, двухдверкам положен дифференциал с электронноуправляемой блокировкой.

Напомним, на разгон с места до «сотни» у актуального купе Aston Martin Vanquish уходит 3,3 секунды, а кабриолету Vanquish Volante требуется 3,4 секунды. Максимальная скорость тоже слегка разнится: в первом случае 345 км/ч, во втором – 344 км/ч.

Известно, что Aston Martin выпустит спецверсию Vanquish 25 лимитированным тиражом: всего она будет насчитывать 50 экземпляров. Из них 25 единиц придутся на купе, ещё 25 – на вариант с открытым верхом. Живая премьера пройдёт в августе в рамках ежегодного мероприятия Monterey Car Week, которое проходит в Калифорнии. Поставки машин покупателям начнутся в четвёртом квартале 2026 года.

Тем временем, на днях Aston Martin представил брутальный внедорожник с V12 под названием Dreadnought. Правда, он был разработан для анонсированной игры Call of Duty: Modern Warfare 4, а в реальности такой вездеход купить, к сожалению, будет нельзя.