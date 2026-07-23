Тысячи россиян застряли в пробке на Байкале

На паромной переправе МРС — Ольхон образовалась многокилометровая пробка, в которой люди стоят уже несколько дней. Ситуация усугубляется тем, что с линии сошел один из трех паромов, а местные власти отменили приоритетный проезд для жителей острова. Об этом пишет Mash.

© Московский Комсомолец

По информации телеграм-канала, теперь островитяне вынуждены стоять в единой очереди с туристами до восьми часов. Для населения Ольхона это критично: на самом острове отсутствуют роддом, детский сад и МФЦ, поэтому жителям необходимо регулярно добираться до Хужира, Иркутска или Еланцов за продуктами, лекарствами и медицинскими услугами.

В автомобильной ловушке оказались беременные женщины на последних сроках и пациенты в тяжелом состоянии, которые не могут попасть в больницу.

Одна из тех, кто смог выбраться из «автомобильного плена» — женщина с новорождённым ребенком, простоявшая в заторе более 8 часов. При этом, по данным транспортного ведомства, переправу обслуживают только два судна вместо трех (последний сломался еще в июне).

Условия ожидания остаются антисанитарными: в очереди функционируют лишь три ларька и деревянный туалет, путь к которому преграждают фекальные лужи.

Как сообщают эксперты, транспортный коллапс продлится минимум до конца текущей недели. Ранее существовавшая льгота позволяла местным жителям и служебным автомобилям проезжать без очереди, однако теперь внеочередное право сохранено только за рейсовым транспортом, машинами оперативных служб и спецтехникой.

Ранее сообщалось, что жители Австралии Алекс Крейг и Пол Грэм успешно пересекли часть Тихого океана между мысом Джервис (материковая Австралия) и островом Кенгуру на самодельном плоту.